Что указывать в платежных поручениях при оплате товаров, работ или услуг?

Вопрос для кого-то странным покажется, но для меня он важный, ибо по ощущениям процентов 30 предпринимателей, самостоятельно управляющих процессом формирования платежных поручений, создают проблемы себе на ровном месте.

1. От кого может прилететь проблема?

Прежде всего — от банка, который проводит ваши платежи.

2. Почему?

Потому что банк не видит назначение платежа.

3. Какое его дело до назначения платежа?

Ему — всё равно. Хоть за дрова, хоть за подгузники. Но Центральному банку не всё равно. А коммерческие банки дорожат своей лицензией, поэтому на фоне их собственного безразличия будут настаивать на том, чтобы вы в платежке указывали основание платежа.

4. А ЦБ это зачем?

Центральный банк как надзорный орган участвует в разработке мер по борьбе с отмыванием денег, обналичкой и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Базовый закон, на основании которого Банк России реализует свои полномочия в этой части — 115-ФЗ.

5. И что писать?

при оплате за плитку, провода, краску, брус, необходимые для ремонта, пишите «Оплата (предоплата) за строительные материалы по счету № 500 от 07.08.2023 года»,

при оплате специалисту за разработку программного продукта пишите «Оплата (предоплата) за услуги по разработке ПО, оказанные в июле 2023 года, согласно условиям договора № 15 от 01.07.2023»,

при оплате аренды бизнес-центру пишите «Арендная плата за июль 2023 года согласно условиям договора № А/16 от 01.08.2022».

6. А если я никогда не писал и у меня за 10 лет работы с банком не было проблем?

Ну, не пишите и дай вам Бог, чтобы и не было проблем впредь. Однако помните: если вам еще не прилетело, это не значит, что не прилетит. Если ваши коллеги-предприниматели делают также и у них никогда не было проблем, то это не значит, что к вам завтра не прилетит запрос из банка.