Что указывать в платежных поручениях при оплате товаров, работ или услуг?

1. От кого может прилететь проблема?
Прежде всего — от банка, который проводит ваши платежи.
2. Почему?
Потому что банк не видит назначение платежа.
3. Какое его дело до назначения платежа?
Ему — всё равно. Хоть за дрова, хоть за подгузники. Но Центральному банку не всё равно. А коммерческие банки дорожат своей лицензией, поэтому на фоне их собственного безразличия будут настаивать на том, чтобы вы в платежке указывали основание платежа.
4. А ЦБ это зачем?
Центральный банк как надзорный орган участвует в разработке мер по борьбе с отмыванием денег, обналичкой и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Базовый закон, на основании которого Банк России реализует свои полномочия в этой части — 115-ФЗ.
5. И что писать?
при оплате за плитку, провода, краску, брус, необходимые для ремонта, пишите «Оплата (предоплата) за строительные материалы по счету № 500 от 07.08.2023 года»,
при оплате специалисту за разработку программного продукта пишите «Оплата (предоплата) за услуги по разработке ПО, оказанные в июле 2023 года, согласно условиям договора № 15 от 01.07.2023»,
при оплате аренды бизнес-центру пишите «Арендная плата за июль 2023 года согласно условиям договора № А/16 от 01.08.2022».
6. А если я никогда не писал и у меня за 10 лет работы с банком не было проблем?
Ну, не пишите и дай вам Бог, чтобы и не было проблем впредь. Однако помните: если вам еще не прилетело, это не значит, что не прилетит. Если ваши коллеги-предприниматели делают также и у них никогда не было проблем, то это не значит, что к вам завтра не прилетит запрос из банка.
Комментарии