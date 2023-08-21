Правила самообороны: круговое движение денег требует доказательств

Опять возвращаемся к теме обвинения в завышении расходов и включения в налоговые вычеты НДС по операциям с контрагентом в отсутствие реальных хозяйственных операций.

Аргументы ФНС и следом — выводы суда:

👎обналичивание денежных средств, поступивших от компании на счет спорного контрагента,

👍факт того, что деньги от поставщика перечислялись с назначением платежа «возврат займа», не свидетельствует о том, что происходила обналичка. Деньги возвращались обществу? Нет;

👎перечисления со счета поставщика на счет физлица инспекторы «привязали» к приходу денег от проверяемой компании (это физлицо было работником проверяемой компании),

👍являясь одновременно менеджером АХО проверяемой компании, руководитель подрядчика не подчинялся проверяемому обществу. Таким образом, проверяемая компания не могла оказывать на подрядчика влияние, которое могло бы свидетельствовать о возможной аффилированности обществ;

👎не было произведена полная оплата работ спорного поставщика,

👍отсутствие полной оплаты за работы не является основанием для признания сделки недействительной. Ведь в отношениях имел место зачёт. А он возможен в силу закона.

А также: налоговым органом допрошены лишь те свидетели, на основании показаний которых можно было строить предположения, но не доказательства того, что работы в реальности были выполнены не подрядчиком, а самим проверяемым обществом. У подрядчика есть аттестат аккредитации

Итог: доказательств, представленных ФНС для вывода об отсутствии взаимоотношений общества со спорным контрагентом и умышленных действиях налогоплательщика, недостаточно.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело А55-25036/2022.