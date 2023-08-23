Новости из параллельной Вселенной. Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира

Из вступительного слова Владимира Владимировича:

Россия по итогам 2022 года — несмотря на все эти прогнозы — вошла в пятёрку крупнейших экономик мира.

Несколько месяцев в середине 2022 года были крайне сложными для российского бизнеса. Но мы вместе (см. выше перечисленных присутствовавших в заседании) занимались преодолением этих трудностей. Но уже с третьего квартала в России наметился экономический рост, и сейчас его темпы довольно устойчивы.

ВВП во 2м квартале 2023 года вырос на 5%. Причем растет более высокими темпами ненефтегазовый сектор.

Наша цель: к 2030 году инвестиции должны прибавить в реальном выражении не менее 70 % по сравнению с 2020 годом по инвестициям.

Во 2м квартале дефицит федерального бюджета сократился почти в 8 раз по сравнению с первым кварталом.

Нужно использовать все возможности государства, обеспечить максимальную отдачу от всех органов и уровней власти, от их партнёрства с обществом, бизнесом для решения национальных задач развития очень многое зависит, чтобы добиться реальных, ощутимых, а главное понятных, видимых людям перемен к лучшему в важнейших сферах жизни.

Важнейшей задачей является обеспечение кадрового суверенитета страны, подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям.

Мы должны повысить доходы наших граждан, благополучие российских семей. Для этого (в том числе) с 1 января 2024 года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5 %.

Я прошу коллег из Правительства, Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику. Знаю, что здесь споров много, но консенсус мы до сих пор всегда находили, найдем и сейчас.

Еще одна задача: сбережение народа, защита материнства и детства, рост продолжительности жизни. Для этого я формулировал специальные поручения – предложить дополнительные меры в сфере демографии.