Новости из параллельной Вселенной. Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира

Из вступительного слова Владимира Владимировича:
Россия по итогам 2022 года — несмотря на все эти прогнозы — вошла в пятёрку крупнейших экономик мира.
Несколько месяцев в середине 2022 года были крайне сложными для российского бизнеса. Но мы вместе (см. выше перечисленных присутствовавших в заседании) занимались преодолением этих трудностей. Но уже с третьего квартала в России наметился экономический рост, и сейчас его темпы довольно устойчивы.
ВВП во 2м квартале 2023 года вырос на 5%. Причем растет более высокими темпами ненефтегазовый сектор.
Наша цель: к 2030 году инвестиции должны прибавить в реальном выражении не менее 70 % по сравнению с 2020 годом по инвестициям.
Во 2м квартале дефицит федерального бюджета сократился почти в 8 раз по сравнению с первым кварталом.
Нужно использовать все возможности государства, обеспечить максимальную отдачу от всех органов и уровней власти, от их партнёрства с обществом, бизнесом для решения национальных задач развития очень многое зависит, чтобы добиться реальных, ощутимых, а главное понятных, видимых людям перемен к лучшему в важнейших сферах жизни.
Важнейшей задачей является обеспечение кадрового суверенитета страны, подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям.
Мы должны повысить доходы наших граждан, благополучие российских семей. Для этого (в том числе) с 1 января 2024 года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5 %.
Я прошу коллег из Правительства, Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику. Знаю, что здесь споров много, но консенсус мы до сих пор всегда находили, найдем и сейчас.
Еще одна задача: сбережение народа, защита материнства и детства, рост продолжительности жизни. Для этого я формулировал специальные поручения – предложить дополнительные меры в сфере демографии.
Планы у нас амбициозные, большие и требуют максимальной ответственности и концентрации от каждого из нас.
💡Для любителей почитать первоисточник здесь.
Итог: нравится, не нравится — мы занесем на статистике в светлое будущее. Но пока надо потерпеть, сплотившись вокруг великой цели достижения суверенитета кадрового, информационного, технологического, профессионального. Всякого.
Комментарии5
не вейпы нужно запрещать, а галлюциногены....
а вот это уже невозможно.
Мухоморы растут в каждом лесу.
Белена в каждой деревне.
Ирина
Еще и талибы в друзья набились...
Как там было....
Полковник КГБ напал на финалиста КВН, а Талибан всех призывают к миру.
Я всегда считала себя любителем почитать первоисточники. Но этот не осилила... Наталья, спасибо, что сделали это за меня))