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Наталья Горячая
Экономика России

Новости из параллельной Вселенной. Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира

Сегодня состоялось заседание Совета по стратегическому развитию, где присутствовали В.Путин, члены Правительства и субъектов РФ, общественные и деловые объединения.
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Новости из параллельной Вселенной. Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира
фото freepik.com

Из вступительного слова Владимира Владимировича:

  1. Россия по итогам 2022 года — несмотря на все эти прогнозы — вошла в пятёрку крупнейших экономик мира.

  2. Несколько месяцев в середине 2022 года были крайне сложными для российского бизнеса. Но мы вместе (см. выше перечисленных присутствовавших в заседании) занимались преодолением этих трудностей. Но уже с третьего квартала в России наметился экономический рост, и сейчас его темпы довольно устойчивы.

  3. ВВП во 2м квартале 2023 года вырос на 5%. Причем растет более высокими темпами ненефтегазовый сектор.

  4. Наша цель: к 2030 году инвестиции должны прибавить в реальном выражении не менее 70 % по сравнению с 2020 годом по инвестициям.

  5. Во 2м квартале дефицит федерального бюджета сократился почти в 8 раз по сравнению с первым кварталом.

  6. Нужно использовать все возможности государства, обеспечить максимальную отдачу от всех органов и уровней власти, от их партнёрства с обществом, бизнесом для решения национальных задач развития очень многое зависит, чтобы добиться реальных, ощутимых, а главное понятных, видимых людям перемен к лучшему в важнейших сферах жизни.

  7. Важнейшей задачей является обеспечение кадрового суверенитета страны, подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям.

  8. Мы должны повысить доходы наших граждан, благополучие российских семей. Для этого (в том числе) с 1 января 2024 года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5 %.

  9. Я прошу коллег из Правительства, Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику. Знаю, что здесь споров много, но консенсус мы до сих пор всегда находили, найдем и сейчас.

  10. Еще одна задача: сбережение народа, защита материнства и детства, рост продолжительности жизни. Для этого я формулировал специальные поручения – предложить дополнительные меры в сфере демографии.

  11. Планы у нас амбициозные, большие и требуют максимальной ответственности и концентрации от каждого из нас.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь.

Итог: нравится, не нравится — мы занесем на статистике в светлое будущее. Но пока надо потерпеть, сплотившись вокруг великой цели достижения суверенитета кадрового, информационного, технологического, профессионального. Всякого.

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

354 подписчика

Комментарии

5
  • Логотип Мирам
    Мирам 51 минуту назад

    не вейпы нужно запрещать, а галлюциногены....

    • Логотип id189457568
      id189457568 48 минут назад

      а вот это уже невозможно.

      Мухоморы растут в каждом лесу.

      Белена в каждой деревне.

      • Логотип IriEro
        IriEro 37 минут назад

        Ирина

        Еще и талибы в друзья набились...

        • Логотип id189457568
          id189457568 26 минут назад

          Как там было....

          Полковник КГБ напал на финалиста КВН, а Талибан всех призывают к миру.

  • Логотип Крестик-нолик
    Крестик-нолик 17 минут назад

    Для любителей почитать первоисточник здесь.

    Я всегда считала себя любителем почитать первоисточники. Но этот не осилила... Наталья, спасибо, что сделали это за меня))

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