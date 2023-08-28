Уведомлять, уведомлять, уведомлять, реестр, штраф

Что мы имеем в отношении обязанности ИП и организаций уведомлять Роскомнадзор о начале, изменении и окончании обработки персональных данных? Жуть, что имеем. Но надо выполнять. Иначе…

1. Почему?

Закон от 27.07.2006 за №152-ФЗ о персональных данных со всеми изменениями к нему.

2. Что это?

Персональные данные – личные сведения о физических лицах: ФИО человека, дата и место рождения, адрес жительства, семейное положение, образование, профессия, доходы и другая личная информация.

3. Что такое обработка?

Раньше речь шла только об автоматизированной обработке данных. Теперь под обработкой персональных данных понимаются любые действия с такими данными, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, обновление, распространение, уничтожение в любых видах.

4. А если я не собираю персональные данные?

Если у ИП есть сотрудники, то собираете. И в этом случае ИП становится оператором ПД.

5. И что надо делать?

Уведомлять о том, что вы начинаете собирать ПД (о намерении), уведомлять о том, что вы изменили сбор ПД, уведомлять о том, что прекратили быть оператором ПД. Можно не уведомлять только тогда, когда вы используете ручной труд для обработки. Например, бумагу и шариковую ручку. На бумаге храните, обрабатываете, утилизируете, уничтожаете ПД своих сотрудников, покупателей, подрядчиков и т.д.

6. Когда?

До того, как начинаете обрабатывать ПД.

Уведомление выглядит вот так.

Если сведения, которые содержались в первичном уведомлении, поменялись, то надо и об этом уведомить РКН. Сделать это до 15 числа следующего месяца.

А если собирал, обрабатывал, а потом передумал?

При прекращении обработки ПД надо уведомить РКН в течение 10 дней. Рабочих. Тыкаем сюда в таком случае.

А какие это бывают случаи? У РКН есть ответ на этот вопрос:

ликвидация оператора ПД, прекращение деятельности оператора в результате его реорганизации, аннулирование лицензии на осуществление лицензируемой деятельности оператора, если условием лицензии на осуществление такой деятельности является запрет на передачу ПД третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта ПД, наступление для оператора срока или условия прекращения обработки ПД, указанных им в предыдущем уведомлении (о начале или изменении обработки ПД), вступившее в законную силу решение суда о прекращении оператором деятельности по обработке ПД.

7. А что дальше?

А дальше — реестр. Куда ж без него?! После того, как данные попали в РКН, их внесут в течение 30 дней вот сюда.

8. А еще что делать надо?

Вы должны сделать всё, чтобы предотвратить утечку ПД. А чтобы доказать, что вы сделали всё, чтобы предотвратить утечку ПД, вам надо издать комплект документов, включая положение об обработке ПД, назначить ответственных, обеспечить техническую возможность сохранности ПД.

9. А если это всё не делать?

Есть статьи в КоАП и про суммы штрафов можно почитать вот здесь.

Что еще почитать по этой теме, если оказалось мало?

👉Про то, какие документы должны быть про обработку ПД, я писала здесь.

👉Про уничтожение ПД читайте тут.