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Наталья Горячая
Бухгалтеры

О том, почему не все письма Минфина одинаково полезны

Современный бухгалтер читает. Много читает. Я читаю 2-3 часа в день. Новости, письма, комментарии, статьи Налогового кодекса, Гражданский кодекс, профильные законы, судебная практика. Порой кажется, что я больше ничего не делаю, кроме как читаю.
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О том, почему не все письма Минфина одинаково полезны
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На днях для подготовки к консультации читателя телеграм-канала пришлось вернуться к тексту письма Минфина от 07.06.18 № 03-11-11/39257. После прочтения подумалось о том, насколько опасны могут быть рассуждения чиновников и какие последствия может иметь четкое следование изложенным в них тезисов.

Смотрите сами 👇

Некто заместитель директора Департамента господин Р.А.Саакян, отвечая на запрос налогоплательщика о необходимости хранить первичные документы предпринимателем, применяющим патентную систему налогообложения, говорит дословно следующее:

учет расходов индивидуальным предпринимателем, применяющим ПСН, в частности, обязанность ведения и хранения документации, связанной с осуществлением таким индивидуальным предпринимателем расходов, положениями главы 26.5 Кодекса, а также формой и порядком заполнения Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, не предусмотрены.

Что делает предприниматель, читая сие разъяснение целого заместителя энного департамента целого министерства аж финансов всей страны?

Верно. Он «забивает» большой болт на ведение первичных документов, а именно не выставляет акты об оказанных услугах, не собирает документы от поставщиков. Он лишь получает деньги от покупателей, платит патент, ведет книгу полученных доходов (в кассу и/или на расчетный счет) и больше ни с чем к нему лучше не приставать.

А что потом?

А потом — суды. С кем? с покупателями. С ушлыми покупателями. Которые смотрят на ИП и про себя говорят: я ему заплатил полмиллиона, он мне закрывашки не дал; доказать, что услугу он мне оказал, он в суде не сможет, тогда я сейчас попрошу деньги вернуть, он претензию мою выкинет в ведро, а я по суду деньги верну. И услугу получил, и полмиллиона верну. Да еще с процентами. Вроде как некрасиво, да? Однако на практике нет красиво или не красиво. Есть бизнес. Ничего личного. Проворонил документы - плати.

И как же быть?

А просто: есть разница между сбором, хранением и учетом документов. Можно собрать, но потом выкинуть. Можно собрать и хранить, но не учитывать (в силу отсутствия обязанности это делать, например). Поэтому собирайте и храните. Даже если учитывать вы не обязаны. Ну и сегодня учитывать не надо, а завтра… кто знает, что будет завтра? Превысите лимит по ПСН (чего искренне желаю) или вдруг решите перейти с УСН 6% на 15?

Кстати, а вы много читаете? письма Минфина? рассылку налоговых новостей? Налоговый кодекс читали? А Гражданский?

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

358 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип ZZZhanna
    ZZZhanna 8 минут назад

    Жанна

    Очень правильная статья.

    Многие, к сожалению, думают, что договоры и "закрывашки" нужны только для налоговой инспекции, и не понимают, что они нужны, в первую очередь, для решения проблемных юридических вопросов.

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