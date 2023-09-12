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Наталья Горячая
Расчетный счет

Идём открывать расчетный счёт. Как выбрать банк?

Если к публикации нет 💡, то есть ссылки на первоисточник, то в тексте выложено моё мнение по теме. Вот и сегодня мы поговорим о том, на основе каких критериев можно выбирать банк для открытия счета.
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Идём открывать расчетный счёт. Как выбрать банк?
фото freepik.com

25 лет практики — это вам не чаю попить. Я помню банки Российский Кредит и Тори, помню РКО за 200 рублей в месяц и платежку за 8, дискеты для использования банк-клиента и даже платежки под копирку на печатной машинке «Ятрань» и «Оптима». Помню отзывы лицензий у МАСТЕР-банка и других кредитных организаций, слезы вкладчиков, борьбу клиентов-юрлиц за свои деньги на счетах, заблокированных по решению ЦБ. Много чего было. Но это — было.

На фоне борьбы государства за влияние на все наши решения очень хочется уйти в нал, чтобы не давать повода следить за нами, однако полный переход в безналичные не за норами. И работать только за кэш пока могут позволить себе только Садовод и ещё пара гигантов, без работы которых начнётся голодный бунт.

Итак, выбираем из списка ТОП-13.

Почему?

1. Большое количество юридических лиц на обслуживании.

2. Большой оборот денежной массы, поэтому меньше внимания к мелочам.

3. Счета открывают быстро и если откроют, то вряд ли по наличию косвенных признаков заблокируют операции по счетам. Но это неточно 😜

Почему не Авангард или Модуль банк, Бланк, СМП или какой другой из первой сотни банков страны?

Ну, можно и туда.

Но:

1. Если у вас юридическое лицо, то банк, который не входит в список ТОП-13, находится под более пристальным вниманием мегарегулятора из-за отсутствия у кредитной организации большого объема таких операций как кредитование, торговля валютой, операции с ценными бумагами и прочие высокорисковые с точки зрения соблюдения инструкций ЦБ операции. Как следствие — операции клиентов по РЕО лежат «на поверхности». Но это не точно.

2. Небольшой банк зарабатывает на РКО (в основном). Поэтому получать с вас только 2000 рублей в месяц за то, что вы гоняете деньги, ему не так интересно. Интересно получить 10, 15 или 20% комиссии за закрытие расчетного счета, прикрываясь необходимостью соблюдения 115-ФЗ как фиговым листком: выглядит вполне убедительно, но неприятно. Да, банк должен компенсировать свои расходы на то, что является агентом государства по борьбе с обналом, но разве вас это должно волновать, равно как банк не волнует есть у вас доход или нет для очередного платежа по кредиту. И это всё тоже не факт.

3. Небольшие банки не охотно кредитуют (не, кредитуют, конечно, но только если вам сразу надо хотя бы 500 млн. руб. и залог на 2 ярда), а лишь выполняют функцию по обслуживанию движения ваших денежных средств. Хотя и крупные банки нынче кредитуют неохотно. У небольших банков стоимость выдачи кредита велика. Поэтому им интересно дать меньшему количеству клиентов и побольше каждому из них. Хотя и крупным тоже не интересно с мелочью возиться, поэтому мы часто встречаем потребительские кредиты, получаемые на собственников или руководителей компаний.

Но и здесь можете найти примеры, когда маленький банк охотнее кредитует, чем зелёный или красный.

4. У небольших банков меньше денег на поддержание на высоком уровне ПО, посредством которого вы переводите и получаете деньги. И поэтому там многое в ручном режиме. Что тоже не всегда плохо.

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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