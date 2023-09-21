Все, понеслась! Первый штраф за маркировку рекламы

Ну вот и ФАС не заставил себя долго ждать и выкатил штраф за отсутствие маркировки у рекламы. Штраф получил телеграм канал Нижний Новгород. Я списалась с основателем канала. Сейчас расскажу вам интересные новости. Так сказать, из первых уст.

Их обвинили в выпуске 16 реклам без маркировки, 16, Карл! К слову, штраф на физическое лицо составляет до 100 тысяч рублей. Если штраф будет выкачен за все 16 интеграций, то 1 600 000 — это супер сильно.

Теперь к интересному. ФАС реально связали физическое лицо по никнейму в телеграме с каналом, который указан в описании. К слову, большинство интеграций проходило через сервис telega.in. Вполне допускаю, что ФАС могли запросить данные у сервиса, а они у него есть, так как вывод средств осуществлялся на конкретное лицо.

Админы, призываю несколько раз подумать перед работой с этим сервисом. Зачем вообще нужна биржа, которая не делает автоматом маркировку и сливает твои данные ФАС, при этом забирает у тебя жирный процент за интеграцию? Большой вопрос.

Есть еще вариант, что донес один из рекламодателей, которому были отправлены данные для оплаты.

А теперь к самому интересному! Все претензии только к админу за все интеграции — ни рекламодателей, ни того же посредника telega.in в суд не вызвали. Весело? Да не то слово! Представляю чувства человека, который тихо и мирно ведет городской паблик, а ему в перспективе светит штраф в полтора мульта, и при этом вся ответственность только на нем.

В общем, делайте выводы, уважаемые коллеги, админы и все причастные. Чем все окончится узнаем 16 октября на заседании суда.

P.S. Уверен, что на меня подписаны юристы, которые хотели бы вписаться в самое первое дело о маркировке рекламы. Для этого пишите @olganikolay