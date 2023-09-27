Правительственная комиссия поддержала идею о выплате компенсаций пострадавшим от утечки данных

Позиция (то есть депутата Антона Горелкина) по данному вопросу остается неизменной: компенсация пострадавшим от утечки пользователям должна быть произведена вне зависимости от уплаты штрафа. Выплата компенсации должна стать обязанностью оператора, допустившего утечку, и не может рассматриваться как смягчающее обстоятельство.

Компенсация за компрометацию персональных данных может включать в себя как фактические расходы в случае смены пользователем скомпрометированных данных (например, покупки новой сим-карты), так и моральный ущерб, учитывающий, что часть негативных последствий от утечки данных может наступить впоследствии.

Председатель Правления РОЦИТ Антон Горелкин считает, что параллельно с введением механизма обязательной компенсации пострадавшим от утечек данных необходимо также снижать количество организаций, имеющих право хранить большие массивы персональных данных.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь.

У меня один вопрос: когда ФНС будет возмещать моральный ущерб всем тем только что зарегистрированным юрлицам и ИП за слив данных банкам? Или им можно, а нас будут иметь во все щели, не занимаясь борьбой с теми, кто звонит «из следственного комитета», «из ЦБ» или «из фонда общественного мнения»?

За вчерашний день итог на моем телефоне:

звонки от роботов — 1 клиника, 1 бизнес-тренер, 2 ипотека, 1 опрос, 1 юридическая помощь бесплатная,

звонки от «следственного камитета в связи с тем, что на вас оформили кредит» — 1?

звонок от Тинькофф с предложением нового продукта — 1,

звонок от клиентов — 2.

Достали со своими запретами, санкциями, угрозами, штрафами, обязанностями и заботой.