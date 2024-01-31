😒Это уже больше похоже на вой. Бессмысленный, тихий, без надежды на то, что он будет услышан

Дрова наломали, закон действует, а все, кто был автором, отрапортовали о состоявшейся реформе.
Я замолчала, ибо дальше уже смысла говорить нет.
Остались лишь публикации, объединенные хэштегом #мспплатитЕНП, чтобы хоть как-то помочь предпринимателям разобраться в этих дебрях заботы о бизнесе.
Понимаю, что теперь уже кричать бесполезно.
Но бухгалтерские службы, намучавшись год с ЕНС/ЕНП, перешли на вой. Кто-то поменял профессию, кто-то ушел на пенсию, кто-то просто стиснул зубы и работает в предлагаемых условиях.
Лишь периодически в бухгалтерских чатах можно увидеть нечто подобное этому:
«Спасите нас от произвола чиновников, два раза в месяц отправлять уведомление по НДФЛ нереально, а если учесть, что во второе уведомление у большинства бухгалтеров попадает аванс, то цена от такого «выхлопа» критически маленькая, и вряд ли повлияет на пополняемость местных бюджетов. А вот количество ошибок из-за этого опять возрастет. Мы все и так утонули в корректировках и уведомлениях…»
Союз бухгалтеров просит рассмотреть и принять во внимание свои пожелания:
налоговый период по НДФЛ должен быть равен бухгалтерскому;
резервирование сумм на ЕНС должно быть отменено;
уведомление об исчисленных суммах налога должно подаваться один раз в месяц.
В будущем, для сокращения числа отчетов и отчетных дат, альтернативой уведомления может стать ежемесячный отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах», в который можно добавить данные о страховых взносах и НДФЛ за предыдущий месяц.
💡Для любителей почитать первоисточник здесь.
Деловому изданию Клерк.ру и лично его вождю Борису Мальцеву хочу выразить благодарность за открытую позицию по данному вопросу.
Комментарии1
Весь для бухгалтеров )