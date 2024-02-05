🧐А как у них? Налогообложение в других странах

Ага, вот так. В чате мы уже долгое время дискутируем по поводу того, чем лучше и хуже налоговая система России, и многие из вас интересуются вопросом: а как у других?

Ну, начнем. Сразу оговорюсь: я не буду выкладывать заметки про налогообложение в тех странах, достоверность информации о которых не могу проверить.

Израиль

Все израильские компании и индивидуальные предприниматели (самозанятые не в счет) являются плательщиками НДС. Как и в России, здесь есть исключения, но они применяются не по объему выручки, а по видам деятельности. Например, НДС не платят компании, осуществляющие экспортные операции, а также банки и иные финансовые организации. Ставка налога составляет 17%.

НДС платится с разницы между исходящим НДС и входящим НДС. Отчетный период, по которому бизнес отчитывается по НДС, составляет 2 месяца, если оборот до 1.5 млн. шекелей в год (в рублях это примерно 37.5 млн.руб.), и 1 месяц — если больше. После получения платежа у поставщика есть 14 дней для выставления документа, подтверждающего факт получения НДС в составе платежа (счет-фактура по сути).

В Эйлате (зона беспошлинной торговли) НДС не взимается.