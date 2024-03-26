Размышления о дроблении. Когда можно и нельзя дробиться

Причин для разделения бизнеса на несколько юрлиц много. Если мы говорим о дроблении, то имеем ввиду ситуацию, когда ничего кроме сэкономить на налогах при наличии множества юридических лиц (и/или ИП) предприниматель не намерен. Отсюда и все беды, отсюда все проблемы.

Ведь при разделении бизнеса на несколько юридических лиц происходят естественные процессы, связанные с самостоятельным и в какой-то степени независимым ведением дел. Приятие решений номинальными владельцами компаний происходят по-разному: при дроблении они не в теме, при разделении каждый занят своим делом и эти дела очень похожи на те, что указаны в разделе «права и обязанности» участников ООО (если при разделении образуются именно они).

Вроде бы просто.

Но именно с описанием деловой цели, которая нужна как воздух в случае защиты всей группы компаний от претензий со стороны налоговиков, есть сложности. Большие.

Начнем с того, что при запросе консультации на тему дробления/разделения бизнеса не всякий предприниматель может сформулировать цель. А если ее, цели, нет или её нельзя описать словами, то куда мы идём?

Когда можно и нельзя дробиться

Может ли группа компаний состоять из 10 юрлиц? Может.

Могут ли компании группы заниматься одним видом деятельности? Может.

Могут ли компании группы принадлежать одному владельцу? Могут.

Возможны ли претензии от ИФНС, если в группе все компании на ОСН? Да, возможны.

Будут ли претензии у ИФНС, если в составе участников группы компаний разные физлица? Возможны.

Вопросы можно продолжить. У каждой группы компаний свои признаки законного разделения и незаконного дробления.

В первом случае компании работают самостоятельно и независимо друг от друга, во втором — работа ведется от имени нескольких формально самостоятельных фирм. Что станет главным аргументом здесь? Показания свидетелей.

В первом случае управленческие решения принимает кто-то один. Во втором — каждая фирма управляется своим руководителем. Что станет главным аргументом здесь? Показания свидетелей.

В первом случае каждая компания имеет свои ресурсы, во втором — все компании группы имеют общие ресурсы: и кадровые, и технические. Кто станет главным аргументом здесь? Показания свидетелей.

Отсюда вывод: если не можете обеспечить алиби себе, то можно даже не пытаться сделать документы или поменять названия, зарегистрировать фирму на гражданскую жену или близкого друга. Сотрудники, в т.ч. бывшие, спалят всю схему.

Сколько придется заплатить за дробление

Много. А если точнее, то по п. 3 ст. 122 НК штраф составляет до 40% от суммы доначисленных налогов.

Плоха ли взаимозависимость?

Она сама по себе нейтральна. У нее нет степени. Высокая, низкая, красивая, некрасивая, дорогая, дешевая… Нет этого. Есть просто зависимость двух и нескольких субъектов по одному учредителю, одному руководителю, одному адресу или дате регистрации компаний. Взаимозависимость – лишь первый признак, по которому на как на крючок попадаются предприниматели. А дальше уже степени независимости, уровни самостоятельности. Поэтому начинайте анализ деятельности своей группы компаний не с неё. Иначе утонете. А нам надо жить.