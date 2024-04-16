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Наталья Горячая
Индивидуальный предприниматель

Батарейки есть? Заключи договор, плати, утилизируй, отчитывайся!

с 1 марта 2022 года индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, должны утилизировать их по особым правилам (схеме).
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Чтобы батарейки и иные отходы I и II классов правильно и своевременно утилизировались, в России есть:

  • федеральный оператор — федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «ФЭО» (далее – ФГУП «ФЭО»), являющееся предприятием Госкорпорации «Росатом»,

  • операторы по обращению с отходами I и II классов опасности,

  • региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами,

  • федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (далее — ФГИС ОПВК), которая содержит информацию об отходах.

Информация о подключении к ФГИС ОПВК, в том числе в части регистрации в личном кабинете, его изучении и тестировании, а также направлении соответствующих предложений и замечаний по его работе, размещена на официальном сайте ФГУП «ФЭО».

С перечнем того, что входит в I и II классы опасных отходов, можно ознакомиться здесь.

💡Для любителей почитать первоисточник: закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ, Распоряжение Правительства от 14.11.2019 № 2684-р. С тарифами за вывоз и утилизацию отходов можно ознакомиться здесь: Приказ ФАС России от 18.03.2022 № 220/22.

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