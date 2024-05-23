Силуанов предлагает поддерживать только тот бизнес, который инвестирует в Россию

Поддержка должна оказываться прежде всего такому бизнесу, который не выводит полученную прибыль в офшоры, а вкладывает ее на расширение производства, инновации и инфраструктуру регионов, где он работает.

Дополнительные деньги от бизнеса будут направлены на поддержку и стимулирование отраслей, обеспечивающих долгосрочный рост и перестройку экономики России. Государство направит вложения в инфраструктуру, жилье, дороги, меры поддержки бизнеса. Дополнительное развитие получат наукоемкие отрасли высоких технологий, такие как отечественные IT-решения, микроэлектроника, фармацевтика, химическая промышленность, авиастроения, судостроение и так далее.

В части возможных изменений составы по налогам для бизнеса мы должны учитывать следующее: налоговые изменения должны обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Если инвестор приходил в те или иные проекты под условия инвестиционной стабильности, для него оговоренные условия сохранятся.

💡Антон Силуанов, 20 мая 2024, заседание Экспертного Совета Комитета Госдумы по бюджету и налогам.