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Наталья Горячая
Налоги, взносы, пошлины

Власти хотят ввести сбор за использование зарубежного софта

Минцифры обсуждает введение сбора с российских компаний, которые продолжают использовать иностранное программное обеспечение.

Минцифры обсуждают идею обязать компании платить за использование иностранного ПО вместо российского.

«Мы считаем, что нужно создать дополнительные экономические стимулы для бизнеса переходить на российские решения и это должно быть связано с определенными налоговыми мотивациями. И второе, все-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — сказал Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT.

Антон Горелкин, зампред Комитета ГД по информполитике, в целом поддерживает коллегу. Но при и этом бизнесу и отечественной ИТ-отрасли нужно открыто обсуждать причины, тормозящие импортозамещение ПО: функционал, работа служб поддержки, лицензионная политика и т.д.

Вас, конечно, никто не спросит, но, коллеги, что думаете по поводу платежа бюджету за использование иностранного ПО?

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