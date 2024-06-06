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Наталья Горячая
Компенсации работникам

Вы были в этом году на море? А в России отдыхали?

А знаете, что можно было компенсировать расходы на оплату путевки и снизить налоговую базу по налогу за счет этой компенсации?

А нюансы есть? есть.

Теперь по порядку:

С 2019 года расходы на оплату путевок своим сотрудникам можно учесть в расходах, уменьшающих налоговую базу по налогу.

Однако, как обычно, у этого «можно» есть масса «нельзя» и вот что можно и нельзя:

1. Если вы оплатили путевку на отдых своему сотруднику, то ее стоимость можно учесть в расходах, уменьшающих налог на прибыль и базу для исчисления УСН 15%. Лимит таких расходов — 50 тыс. руб. на 1 человека в год. Поэтому ездить на моря каждый месяц можно, но тогда без уменьшения налога.

Путевка может стоить больше, но тогда в расходы пустить этот платеж нельзя. Только 50 тыс. руб. на каждого. Можно платить не только за работника, но и за члена его семьи — родители, супруги, дети.

И это еще не всё: лимит в 50 тыс. на человека, но в рамках 6% фонда оплаты труда, включая оплату ДМС и медуслуг.

В расходах, уменьшающих налог, можно учесть:

  • стоимость билетов,

  • отелей,

  • санаторного лечения,

  • экскурсий.

Походы по магазинам и покупку магнитиков на холодильник из перечня исключаем.

2. Сделать такой подарок сотруднику работодатель может, но не должен. Ведь бюджет страны компенсацию за этот подарок не даст.

3. С платежа работодатель удержит НДФЛ и страховые взносы. Но только за работника, а за членов его семьи удерживать НДФЛ и уплачивать страховые взносы не надо.

4. Купить путевку можно только у туроператора или турагента. Самостоятельные покупки через агрегаторов не подходят.

5. Выплату можно сделать только по турам по России. На зарубежные туры такие преференции от государства не распространяются.

Вот такая мотивация персонала.

Ой, чёт на море захотелось...

💡Для любителей почитать первоисточник: п. 24.2 ст. 255 НК РФ, закон от 23.04.2018 № 113-ФЗ.

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