Справедливость протекает: бизнесу не нравится, что голову сечь будут частично, а расстреливать только наполовину

Правительство и депутаты в один голос утверждали, что проект закона, направленного на совершенствование налогового законодательства, был написан на основе запроса самого бизнеса.

Оказалось, что запрос был, но какой-то другой.

Четверка бизнес-объединений считает, что законопроект требует доработки. Представители Опоры России, ТПП, Деловой России и РСПП высказали свою позицию по проекту в понедельник, 24 июня, на экспертном совете думского комитета по бюджету и налогам с участием Минфина и ФНС. Среди вопросов, которые обсуждались на совете, был вопрос дробления, семейного НДФЛ, инвествычетов.

У бизнеса по-прежнему вызывают вопросы предлагаемые положения налоговой амнистии за дробление бизнеса, используемое с целью применения льготных спецрежимов. «Опора России» в лице Александра Калинина считает, что положения статьи про амнистию слишком общо написаны и могут на деле показать свои зубы.

Необходимо также конкретизировать такие понятия, используемые в законопроекте, как «единая предпринимательская деятельность», «контролирующее лицо». С такой же позицией выступил и глава ТПП Сергей Катырин. Более того, в законопроекте фигурирует требующее пояснения понятие «частичный добровольный отказ от дробления бизнеса», обратил внимание глава «Деловой России» Алексей Репик.

«Срубить голову частично», — интерпретировал его глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Полурасстрелять», — сыронизировал Репик и обратил внимание, что после ликвидации и прекращения деятельности плательщиком он может продолжать схожую деятельность с иной группой лиц с использованием дробления.

«Мы считаем, что в таком случае плательщик должен уплатить все налоги и штрафы, связанные с дроблением бизнеса, и в рамках предыдущей группы лиц», — указал он. И амнистия должна носить «штучный», «разовый» характер.

Вопросы, относящиеся к увеличению лимитов выручки и введения обязанности платить НДС для упрощенцев, либо не обсуждались, либо попросили РБК не озвучивать. А что, собственно, обсуждать, если эти изменения коснутся лишь 3% субъектов МСП, которые, правда, формируют почти 50% выручки, приходящейся на тех, кто «сидит» на упрощенке.

Текст возможных поправок будет рассмотрен комитетом 1 и 2 июля, а само второе чтение состоится 4 июля.

Почему-то происходящее мне напоминает историю с отменой права на спецержимы ювелирам. Тогда, 2 года назад, под тоже масштабные изменения в НК РФ тихонько (только ко второму чтению) подсунули отмену УСН для ювелирной отрасли. Пока представители отрасли с очухались и с мыслями собрались, всё было принято и обратной дороги нет. Только через год поняли, что тем, кто работает с серебром, можно в качестве меры поддержки вернуть право на применения упрощенки.

Здесь похожая ситуация. Только если ювелиры хоть как-то сплочены, то та группа налогоплательщиков, которой коснется нововведение, разобщена, а львиная доля её встретится с проблемой реализации обязанности платить НДС ближе к концу первого квартала 2025 года.

Через пару месяцев лишь кто-то вспомнит, что Алексей Репик (глава Деловой России) предлагал ввести обязанность платить НДС для упрощенцев с выручки 30 миллионов, но чиновники, ответственные за проект закона, скажут на каком-нибудь форуме, что охладили пыл Алексея Евгеньевича, увеличив эту планку в 2 раза. А так — да, всё по вашим просьбам.