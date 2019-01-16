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Наталья Горячая
Ведение бизнеса

Предпринимателям накинут рейтинг

Любые обязательные требования, неналоговые обязанности и прочие нужности с необходимостями накладываются на бизнес не просто так. Они должны приносить пользу гражданам.
Предпринимателям накинут рейтинг

Поэтому Минэкономразвития предлагает ввести рейтинг.

Внедрение публичной системы рейтингования бизнеса направлено прежде всего на защиту интересов граждан, она будет мотивировать предпринимателей соблюдать обязательные требования закона и повышать уровень безопасности на своих объектах, считает замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

Пилотный проект публичных рейтингов бизнеса по итогам контрольных мероприятий будет запущен в 2025 году. Для потребителя это будет свидетельством прохождения организацией проверки, а для предпринимателя — стимулом соблюдать обязательные требования.

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