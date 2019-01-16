Предпринимателям накинут рейтинг

Поэтому Минэкономразвития предлагает ввести рейтинг.

Внедрение публичной системы рейтингования бизнеса направлено прежде всего на защиту интересов граждан, она будет мотивировать предпринимателей соблюдать обязательные требования закона и повышать уровень безопасности на своих объектах, считает замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

Пилотный проект публичных рейтингов бизнеса по итогам контрольных мероприятий будет запущен в 2025 году. Для потребителя это будет свидетельством прохождения организацией проверки, а для предпринимателя — стимулом соблюдать обязательные требования.