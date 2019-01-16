Упрощенцы платят НДС: правила перехода на уплату НДС в случае превышения лимита выручки

Если ИП внутри года применяет и УСН, и ПСН, то для целей исполнения обязанности по уплате НДС доходы от этих двух систем налогообложения суммируются.

Сразу пример: ООО «Тюльпанчик» в 2025 году применяет УСН. К концу сентября выручка нарастающим итогом с 1 января 2025 года составила 45 000 000 рублей, а 20 октября на расчетный счет пришел большой аванс и по итогам января-октября выручка составила 65 000 000 рублей. Тогда с 1 ноября 2025 года компания, оставаясь плательщиком УСН, начнет платить НДС.

💡Для любителей почитать первоисточник: ст. 145 закона 176-ФЗ от 12.07.2024.

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