Новшества по процедуре регистрации ИП и юрлиц

1. Отменена обязанность ИП при регистрации предоставлять копию паспорта РФ.

2. Добавились основания для исключения организации из ЕГРЮЛ: принятие судебного акта о возвращении заявления о признании должника банкротом или о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств на проведение процедур банкротства, и выявление у организации высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

3. Вместе с подачей возражений против предстоящего исключения компании из ЕГЮЛ надо подавать в ИФНС еще и документы, подтверждающие их обоснованность.

4. Организации могут вернуть статус действующей, если она представит отчетность и возобновит операции по счетам. Предстоящее исключение из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений можно прекратить, направив достоверные сведения.

5. При нарушении законодательства о противодействии легализации доходов (115-ФЗ и в случаях исключения организации из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений на 3 года ограничивается возможность включения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях и руководителях организаций. То есть зарегистрировать новую компанию в течение 3 лет теперь нельзя.

💡Для любителей почитать первоисточник: закон от 02.11.2023 № 519-ФЗ, закон от 25.12.2023 № 671-ФЗ