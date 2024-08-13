Вы можете не платить аванс сотруднику, который был принят на работу во второй половине месяца

Поскольку в период с 1 по 15 число сотрудник не работал, то выплата заработной платы 25 июля сотруднику не полагается. Вы должны выплатить сотруднику заработную плату 10 числа за период работы с 16 по 31 число.
Ведь согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
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Комментарии2
что значит "можете"??? Вот спасибо, разрешили не платить зарплату за первую половину месяца работнику, который в этот период не работал.
Лучше назовите хоть ону причину для такой выплаты.
а когда-то они писали, что даже если сотрудник просит выплатить зарплату чуть вперёд, то даже при полном согласии и не противлении сторон, делать сие строго настрого запрещается!