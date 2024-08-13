Вы можете не платить аванс сотруднику, который был принят на работу во второй половине месяца

В вашей компании установлены дни выплаты зарплаты 25 и 10 числа месяца. Сотрудник принят на работу 16 числа. Можно ли такому сотруднику не платить зарплату 25 числа?

Поскольку в период с 1 по 15 число сотрудник не работал, то выплата заработной платы 25 июля сотруднику не полагается. Вы должны выплатить сотруднику заработную плату 10 числа за период работы с 16 по 31 число.

Ведь согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

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