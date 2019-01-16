Хм… вот тебе поворот

Ведь время и иные средства на проверку были затрачены. Тогда нужно их как-то компенсировать, правда же?
Давайте смотреть, как это может быть реализовано.
Выездная за период 2018-2019 г. Итоги: штраф и налоги (всего 125 млн. руб.). Проверкой установлены обстоятельства, свидетельствующие о несоблюдении компанией положений п.1 ст. 54.1 НК РФ, а именно организована схема сокрытия выручки путем искусственного включения в цепочку хозопераций 2 компаний, применявших ЕНВД. Этими организациями были совершены согласованные и умышленные действия по созданию фиктивного документооборота исключительно с целью перевода части выручки на организации, применявшие ЕНВД, и получения налоговой экономии. О как! Выкрутились. Не дробление.
Горячая, не нагнетай! Не-не, что вы. Давайте просто посмотрим на признаки, которые указали суду на то, что в схеме было сокрытие выручки:
один адрес, управленческая структура, фирменный стиль у магазинов, телефон и сайт, IP-адрес, электронные адреса, кадровая политика, ценовая политика, банк, инкассатор выручки,
централизованная поставка и ремонт оборудования,
основным покупателем общества является подконтрольное ему лицо,
одна компания функционирует как отдел продаж другой,
цена продукции внутри группы ниже цены для других покупателей,
формальное перераспределение персонала,
счета в одном банке,
учредитель один и представители по доверенности,
опрошенные сотрудники указали, что все организации группы являются одной организацией,
проверяемое общество несет затраты за остальных,
единые корпоративные мероприятия и тренинги;
допросы сотрудников показали, что работодателем и собственником всех магазинов является владелец и гендиректор проверяемого общества.
Ничего не напоминает?
Конечно, кто только что присоединился к нам, может сказать, что ничего такого особенного. Для наивных напомню, что все перечисленные выше признаки – ничто иное как признаки дробления, терминологию которого суд как будто специально не использовал в этом деле. Случайность? Возможно.
Доходим до листа 14 решения апелляции, а там вот это: «в акте проверки налоговым органом не отражен факт «дробления бизнеса», претензия к организационно-правовой форме и финансово-хозяйственной деятельности ООО П и ООО Д отсутствует, также не идет речь о фиктивности деятельности этих организаций».
Дополню картину выдержками из решения суда со стр. 41: «Обществом в ходе судебного разбирательства представлены доказательства участия в благотворительной деятельности, в поддержке проведения СВО, которые не были предметом рассмотрения налоговыми органами при решении вопроса о снижении санкций. Учитывая поведение Общества, благотворительную деятельность, финансовое состояние, суд правомерно посчитал возможным снизить санкции еще в два раза».
Надо ли уточнять, что обе инстанции отказали обществу?
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело А45-2738/2023
А вы рассчитываете на амнистию по дроблению? 🧐
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