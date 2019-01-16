Хм… вот тебе поворот

Как вы знаете, в России объявлена амнистия по дроблению. Бизнесу достаточно перестать дробиться, чтобы доначисления, сделанные в ходе проверок, были сняты. Процедуру мы ещё раз обсудим на днях, но сейчас я не о ней, а о том, как ФНС и суды могут обойти тему дробления, чтобы не тратить впустую своё драгоценное время.

Ведь время и иные средства на проверку были затрачены. Тогда нужно их как-то компенсировать, правда же?

Давайте смотреть, как это может быть реализовано.

Выездная за период 2018-2019 г. Итоги: штраф и налоги (всего 125 млн. руб.). Проверкой установлены обстоятельства, свидетельствующие о несоблюдении компанией положений п.1 ст. 54.1 НК РФ, а именно организована схема сокрытия выручки путем искусственного включения в цепочку хозопераций 2 компаний, применявших ЕНВД. Этими организациями были совершены согласованные и умышленные действия по созданию фиктивного документооборота исключительно с целью перевода части выручки на организации, применявшие ЕНВД, и получения налоговой экономии. О как! Выкрутились. Не дробление.

Горячая, не нагнетай! Не-не, что вы. Давайте просто посмотрим на признаки, которые указали суду на то, что в схеме было сокрытие выручки:

один адрес, управленческая структура, фирменный стиль у магазинов, телефон и сайт, IP-адрес, электронные адреса, кадровая политика, ценовая политика, банк, инкассатор выручки,

централизованная поставка и ремонт оборудования,

основным покупателем общества является подконтрольное ему лицо,

одна компания функционирует как отдел продаж другой,

цена продукции внутри группы ниже цены для других покупателей,

формальное перераспределение персонала,

счета в одном банке,

учредитель один и представители по доверенности,

опрошенные сотрудники указали, что все организации группы являются одной организацией,

проверяемое общество несет затраты за остальных,

единые корпоративные мероприятия и тренинги;

допросы сотрудников показали, что работодателем и собственником всех магазинов является владелец и гендиректор проверяемого общества.

Ничего не напоминает?

Конечно, кто только что присоединился к нам, может сказать, что ничего такого особенного. Для наивных напомню, что все перечисленные выше признаки – ничто иное как признаки дробления, терминологию которого суд как будто специально не использовал в этом деле. Случайность? Возможно.

Доходим до листа 14 решения апелляции, а там вот это: «в акте проверки налоговым органом не отражен факт «дробления бизнеса», претензия к организационно-правовой форме и финансово-хозяйственной деятельности ООО П и ООО Д отсутствует, также не идет речь о фиктивности деятельности этих организаций».

Дополню картину выдержками из решения суда со стр. 41: «Обществом в ходе судебного разбирательства представлены доказательства участия в благотворительной деятельности, в поддержке проведения СВО, которые не были предметом рассмотрения налоговыми органами при решении вопроса о снижении санкций. Учитывая поведение Общества, благотворительную деятельность, финансовое состояние, суд правомерно посчитал возможным снизить санкции еще в два раза».

Надо ли уточнять, что обе инстанции отказали обществу?

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело А45-2738/2023

А вы рассчитываете на амнистию по дроблению? 🧐