Амнистия по дроблению: как будет работать? Часть 1

Дробление бизнеса: понятие и основные признаки. Конечно, лишь практика даст нам более точное представление о том, как устроена амнистия. Но сейчас можно хотя бы изучить теорию. Давайте сделаем это вместе.

Понятие дробления введено в Налоговый Кодекс только в контексте амнистии законом 176-ФЗ. По сути это повторяющаяся в судебных актах весьма размытая формулировка, определение которой формируется за счет совокупности признаков.

Дробление бизнеса — разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, ИП), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения специальных налоговых режимов с превышением предусмотренных статьей 54.1 НК РФ пределов осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налогов.

Здесь я считаю важным остановиться и внести ясность в некоторые слова и словосочетания. Хотя это вряд ли поможет, но вдруг…

Формально самостоятельные лица это такие юрлица и ИП, которые существуют на бумаге, а по факту ими управляют бенефициары схемы напрямую или через своих доверенных лиц (сотрудников головной компании, друзей, родственников).

Исключительность или преимущественная направленность цели существования таких лиц определяется ФНС в ходе мероприятий внутреннего контроля и судом по совокупности признаков. Никто из предпринимателей честно не сознается, что сделал несколько компаний для того, чтобы уйти от налогов. Это можно сказать только жене на кухне или своему бухгалтеру (консультанту). Остальные об истинных намерениях знать не должны. Поэтому ФНС и суды ищут совокупность признаков, что фантазии владельца компании, озвученные при проверке или в суде, лишь фантазии и не более, а в реальности он хотел платить меньше налогов.

Статья 54.1 НК РФ дает нам право на признание сделок и финансово-хозяйственных операций таковыми только в случае наличия деловой цели, экономической обоснованности и документального подтверждения таких операций и сделок.

Я бы добавила ещё: дробление – на бумаге, разделение – в жизни. Дробление дешево, разделение всегда дороже. Номинальному директору можно платить симвалическую сумму за то, что он подписывает документы или выполняет какую-то часть работы, порой вообще не имеющую ничего общего с функциями руководителя, прописанным, кстати, в первую очередь в вашем же уставе. Реальному гендиректору надо платить много. Ведь и он, и вы осознаёте всю глубину его ответственности за всё то, что он должен делать и тоже, как бы это ни было странно, в силу действующего устава. Поэтому даже фантазировать не надо на предмет того, чем реальные полномочия руководителя отличаются от функций номинала. Это же относится и учредителю (участнику/акционерам) общества. Всё просто. И сложно одновременно.

Ладно. Этого зверя надо есть по кускам. Продолжим изучение закона об амнистии в следующей публикации.

💡Для любителей почитать первоисточник: закон 176-ФЗ от 12.07.2024