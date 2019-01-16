ФНС снова рассказала о критериях, позволяющих трактовать деятельность бизнеса как дробление

Дробление есть один из способов ухода от налогов, противоправность которого следует из статьи 54.1 НК РФ.

При доказывании схемы дробления налоговым органам требуются исследование и оценка всех фактических обстоятельств и индивидуальных особенностей ведения хозяйственной деятельности конкретным налогоплательщиком:

особенностей корпоративной структуры (истории создания взаимозависимых лиц, причин их реорганизации и др.),

практики принятия управленческих решений внутри группы взаимозависимых лиц,

фактов использования общих трудовых и производственных ресурсов,

особенностей гражданско-правовых отношений внутри группы.

Универсальные стандарты доказывания применения схемы дробления неприменимы. Любое определение формальных параметров дробления создаёт новые возможности для обхода закона недобросовестными налогоплательщиками. ФНС для выявления схем руководствуется судебной практикой, позициями ВС РФ, подходами к разрешению налоговых споров судами.

К доказательствам дробления могут относиться:

общность учредителей и (или) руководителей организаций, сотрудников,

единство кадровой политики,

ведение бухгалтерского учета одним и тем же лицом,

совпадение IP-адресов,

общность доступа к распоряжению и управлению движением денежных средств,

совпадение адреса местонахождения,

общность средств связи и идентификации (телефоны, электронная почта, вывески, сайт),

общность контрагентов, представителей, материально-технических ресурсов,

несение расходов участниками схемы друг за друга,

признаки формального документооборота и т.п.

Упомянутые признаки не являются исчерпывающими.

При этом налогоплательщик вправе опровергнуть выводы налогового органа, представив доказательства ведения участниками группы самостоятельной деятельности в организационном, финансовом и других ее аспектах и наличия разумных экономических причин выбора соответствующей структуры бизнеса.

Понятие «дробление бизнеса», установленное ст. 6 закона 176-ФЗ от 12.07.2024г., не имеет цели установления правил, касающихся стандарта доказывания в налоговых спорах, в том числе посредством введения новых правовых институтов, равно как и инициирования налоговых проверок.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо ФНС от 9 августа 2024 г. № СД-4-7/9113