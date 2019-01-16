Доначисления после налоговых проверок ИП выросли более чем вдвое

Сумма доначислений в первом полугодии 2024-го выросла более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2023-го. Объем доначислений вырос с 2,224 млрд до 4,946 млрд рублей, на 119,4%. Средний размер доначислений вырос еще заметнее — на 177%, с 19,6 млн рублей до 54,3 млн.

При этом сумма доначислений по выездным проверкам компаний за этот же период снизилась на 14,8% (с 173,6 млрд рублей до 147,9 млрд). Сократилось и количество проверок — их стали проводить на 17% реже.

Сумма доначислений по камеральным проверкам выросла на 21,7% (с 44,5 млрд рублей до 54 млрд), при незначительном росте количества самих проверок (на 3,7%).

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Обелят всех. Рано или поздно. И торгующих на маркетлпейсах выведут на чистую воду, и тех, у кого нет сотрудников, получающих зарплату, тоже выведут. И с работающими с подрядчиками-самозанятыми проведут душещипательную беседу. И то, что вас это не коснулось, не означает, что вы в безопасности.

Выводите из тени зарплату, не нанимайте самозанятых барменов и поваров, слесарей в сервис и менеджеров по продажам в офис. Сами начисления по налогам и взносам увеличиваются почти в два раза в связи с высокой ключевой ставкой, на базе которой считают пени, и штрафами в размере от 20 до 40% от суммы недоимки.

Будьте аккуратны. Ваш бизнес некому беречь кроме вас самих.

Обратите внимание на судебную практику, которую мы разбираем. Там всё больше дел, в которых доначисления произведены в ходе камеральной проверки. Выездную проверку делать дорого, а камеральную проверку сделать проще.