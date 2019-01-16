Нас ждут перемены: меняется порядок смены руководителя организации

С 1 сентября 2024 года в ООО факт принятия решения об избрании нового руководителя надо будет обязательно удостоверять у нотариуса.

Нотариус подпишет и направит в ИФНС заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в электронном виде. Сейчас этим занимается новый руководитель организации.

Для чего это нужно?

Чтобы сократить случаи рейдерского захвата организаций и защитить их имущество.

💡Для любителей почитать первоисточник: закон № 287-ФЗ от 08.08.2024.

Расскажите в комментариях, были ли в вашей практике случаи попытки рейдерского захвата вашей компании или организации, принадлежащей вашим друзьям, знакомым, как удалось предотвратить противоправные действия злоумышленников.