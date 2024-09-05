А давайте повторим условия, при которых вам положена амнистия при дроблении

Кажется, многие поняли этот механизм так: если я дробился до вступления в силу закона 176-ФЗ от 12.07.2024 и перестал это делать сразу после его вступления в силу, то есть объединил все свои компании в одну, все доходы-расходы объединил, налоги заплатил, пеню перечислил, то мне положена амнистия.

Нет, та амнистия, которая определена статьей 6 закона, доступна тем, кто выполнит два условия одновременно:

дробление бизнеса в 2022-2024 годах, и это выявлено при налоговой проверке, в 2025-2026 годах вы добровольно отказались от дробления и проверка, проведенная ИФНС за этот период, подтвердила такой отказ. Если повторной проверки не будет (ИФНС не успела, забыла), то налоговые доначисления, сделанные по первой проверке, превратятся в тыкву 1 января 2023 года, а до того вас будут испытывать на прочность.

А то пошли запросы на консультацию по амнистии в надежде на то, что я как-то иначе, чем написано в законе, трактую эту норму. Нет, там всё четко написано. Хотя...

👉Читайте мой детальный разбор части НК РФ, посвященной амнистии по дроблению, здесь

Давайте вместе придумаем рубрику по теме амнистии по дроблению 🙏 У меня сегодня с креативом плохо. Помогите, пожалуйста 🤗