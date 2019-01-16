Может ли упрощенец для целей учета расходов по УСН принять их по копиям документов от поставщика?

В Минфин поступил такой вопрос: может ли ИП учесть расходы для целей УСН, если поставщики и покупатели представят копии документов? Сами по себе копии не являются заверенными, а представляют собой ксерокопии или сканы первичных документов (актов, накладных).

Для целей налогового учета первичный учетный документ в виде бумажного документа должен соответствовать требованиям бухгалтерского законодательства. Нормы законодательства о налогах и закон о бухгалтерском учете в их взаимосвязи не препятствуют использованию при регистрации в учете факта хозяйственной деятельности в исключительных случаях скан-образов первичных документов.

При этом вышеизложенное не освобождает налогоплательщика от обязанности в дальнейшем представлении первичного учетного документа в бумажном или в электронном виде, оформленного в соответствии с законодательством.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина от 14.06.2024 № 03-11-11/55025