При каких условиях из общества можно исключить участника, если в нём назревает корпоративный конфликт?

Один вложил сотни тысяч или миллионов, второй — креативил. Результат плачевный для компании.
Для трех инстанций было очевидным, что спор между двумя участниками является исключительно межличностным и суд отказался удовлетворять требование одного из участников об исключении второго, который ничего не делал для общества. Дело добралось до ВС РФ, который отменил эти решения и отправил его на новое рассмотрение.
Интересную историю конфликта между двумя участниками ООО "Меридиан" читайте здесь
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