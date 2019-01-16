При каких условиях из общества можно исключить участника, если в нём назревает корпоративный конфликт?

Распределение в уставном капитале общества долей 50 на 50% — не самый лучший вариант. Это знают многие. Особенно те, кто проходил корпоративный конфликт.

Один вложил сотни тысяч или миллионов, второй — креативил. Результат плачевный для компании.

Для трех инстанций было очевидным, что спор между двумя участниками является исключительно межличностным и суд отказался удовлетворять требование одного из участников об исключении второго, который ничего не делал для общества. Дело добралось до ВС РФ, который отменил эти решения и отправил его на новое рассмотрение.

Интересную историю конфликта между двумя участниками ООО "Меридиан" читайте здесь