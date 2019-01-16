Итак, почему 19?

▪️Устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению.
▪️Потребительская активность, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой. Ее в первую очередь поддерживает рост доходов населения.
▪️Рынок труда остается жестким.
▪️Хотя рост заработных плат замедлился в последние месяцы, он остается повышенным и продолжает опережать рост производительности труда.
▪️Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но пока недостаточно сдерживают кредитование.
▪️Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту.
💡Для любителей почитать первоисточник здесь
Помните, что вам может быть все равно на размер ключевой ставки, ибо вы не кредитуетесь, не берете в лизинг основные средства. Однако помните, что чем выше ключевая ставка, тем больше вы платите за просрочку платежей по налогам, взносам и сборам.
Начать дискуссию