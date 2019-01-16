Итак, почему 19?

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 19% годовых.

▪️Устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению.

▪️Потребительская активность, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой. Ее в первую очередь поддерживает рост доходов населения.

▪️Рынок труда остается жестким.

▪️Хотя рост заработных плат замедлился в последние месяцы, он остается повышенным и продолжает опережать рост производительности труда.

▪️Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но пока недостаточно сдерживают кредитование.

▪️Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту.

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Помните, что вам может быть все равно на размер ключевой ставки, ибо вы не кредитуетесь, не берете в лизинг основные средства. Однако помните, что чем выше ключевая ставка, тем больше вы платите за просрочку платежей по налогам, взносам и сборам.