ФНС хочет от Яндекса 1,7 млрд рублей налогов

Яндекс анонсировал снос гостиницы «Корстон» и строительство на её месте офиса для размещения своего офиса.

Поэтому, когда компания в составе внереализационных расходов учла 8.4 млрд. руб. с выводимых из эксплуатации основных средств. ИФНС, получив уточненную декларацию по налогу на прибыль, обнаружила, что действительного экономического смысла соответствующей операции нет и пришла к выводу, что ликвидация основных средств гостиничного комплекса «Корстон» является не самостоятельной хозяйственной операцией, а лишь этапом инвестиционного строительства нового офисного здания общества.

То есть, как считает ФНС, спорные затраты должны формировать первоначальную стоимость нового основного средства и подлежат списанию через амортизацию.

Поэтому в состав внереализационных расходов стоимость «Корстон» вносить нельзя. И налог в размере 1.7 млрд. придется платить.

Так, во всяком случае, решил суд первой инстанции.

Посмотрим, что скажет на это апелляция.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-63845/2024