Семейный бизнес на четыре ИП: отбиваемся от обвинения в дроблении

Разбирая случаи разделения бизнеса на несколько компаний, обычно наблюдаю одну и ту же проблему: предпринимателю хочется избежать обвинения в дроблении, но давать независимость и самостоятельность участникам группы компаний страшно.

Давайте посмотрим, как отбивался предприниматель Л от обвинения в дроблении. Дело совсем свежее, прошло оно только первую инстанцию, поэтому будем наблюдать за развитием событий в апелляции.

1. Взаимозависимость.

Среди ИП группы (папа, мама, дочь) была двоюродная сестра, а она не является взаимозависимым лицом. И создавать семейный бизнес не запрещено. К тому же один из ИП зарегистрирован раньше, чем проверяемый, и нет доказательств того, что проверяемый Л получил прибыль от деятельности остальных ИП.

2. Один вид деятельности.

Вид деятельности один, но номенклатурные позиции, которыми торговала сеть, разные.

3. Участники группы не обладали ресурсами для начала своей деятельности.

Родители помогали. Это не возбраняется и не говорит о том, что бизнес дробился.

4. Один сайт, один номер телефона, униформа сотрудников, одна вывеска, одна ККТ на всех, отчетность сдавало одно и то же лицо.

Нет доказательств работы сайта в проверяемый период. Может, он начал работать позже? Или раньше? Вывеска – это не товарный знак и никак не свидетельствует о подконтрольности всех ИП одному гражданину Л. К тому же один из ИП, который не вошел в спорную группу, тоже работал под этой вывеской.

5. Одни и те же поставщики.

Не все.

6. Доверенности в банк на одно и то же лицо.

Ну и что? Есть доказательства того, что это доверенное лицо снимало деньги со счетов ИП? Нет. Тогда аргумент не принимается. Выписки по расчетным счетам не содержат сведений о том, кто именно осуществил ту или иную операцию, поэтому то, что доверенным лицом было одно лицо и оно могло бы в своих интересах действовать от имени ИП есть ни что иное, как домысел фискальной службы.

7. Общий вход в магазин.

У каждого ИП свой склад и свои кладовщики, вывески с ФИО ИП, кабинеты, торговые площади разграничены сеткой.

8. Проверяемый ИП продавал товар с минимальной (6%) наценкой.

Есть покупатели и с меньшей наценкой (0.5%, например).

9. Один на всех IP.

Шлюз? Да, один. Но не установлено, что использовался один и тот же компьютер.

10. Работники ИП Л были работниками других ИП.

Ни один свидетель не указал, что, будучи оформленным в спорных ИП, подчинялся проверяемому предпринимателю.

11. Все ИП группы сделали доверенности на представление интересов в ИФНС.

Доверенности использовались только для представления интересов в ИФНС. Для других целей они не использовались или доказательств того, что использовались в противоправной деятельности, тоже нет.

12. 4 кассы и 2 кассира.

С каждым кассиром был заключен трудовой договор (работа по совместительству). Вопросы есть? Нет.

А теперь посмотрим на важные выводы суда:

А) следует отличать наличие у хозяйствующего субъекта формальных признаков контролирующего лица от реального контроля хозяйственной деятельности,

Б) нельзя путать реальный контроль хозяйственной деятельности и потенциальную возможность его осуществлять,

В) чтобы вменить подконтрольность деятельности ИП, ФНС должна была установить зачисление выручки одного предпринимателя счета других предпринимателей, совершение транзитных операций между предпринимателями, нехарактерные финансовые операции, вывод финансовых средств на счета физических лиц и т.д. А этого в рассматриваемой ситуации нет,

Г) один вид деятельности при разности номенклатуры товаров не даёт оснований признать бизнес группы дроблением.

В общем, классное Дело. Почитайте. С любовью к предпринимателю (или как минимум не с ненавистью к нему) судья рассматривал дело.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело А35-11679/2021