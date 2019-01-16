Нужно ли проводить предрейсовые медицинские осмотры при аренде легкового автомобиля у работника без экипажа?

Нет, такие сотрудники не должны проходить периодические, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, а также психиатрическое освидетельствование, так как их трудовая функция не заключается в осуществлении работы, связанной с движением транспорта.

Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, за исключением водителей, управляющих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных служб.

Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, если такая работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов.

К видам деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование, относится деятельность, связанная с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств по профессиям и должностям согласно перечню работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств.

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