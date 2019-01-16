Обязанность платить страховые взносы с материальной помощи сотрудникам зависит от ее вида

Материальная помощь относится к выплатам социального характера — она не связана с выполнением трудовых обязанностей и не входит в систему оплаты труда.

Не подлежат обложению страховыми взносами суммы единовременной материальной помощи, оказываемой плательщиками своим работникам в связи:

со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью,

пострадавшим работникам от террористических актов на территории РФ,

работникам в связи со смертью члена (членов) его семьи и работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка, установлении опеки над ребенком, выплачиваемой в течение первого года после рождения (усыновления (удочерения)), установления опеки, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка,

выплатой материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, не превышающей 4 000 рублей на одного работника за расчетный период.

Иные суммы материальной помощи, оказываемой организацией своим работникам облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина от 26 июня 2024 г. № 03-15-05/59703

Мой комментарий: если у вас нет чрезвычайной ситуации, у сотрудника никто не родился и не умер, вы можете раз в год выплатить матпомощь в размере 4 000 рублей и не облагать ее ни страховыми взносами, ни НДФЛ.