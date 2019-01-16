⚡️Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка — это не прихоть, а неизбежная реакция на то, что происходит в экономике

В нынешних условиях экономики и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетные направления и тем, кто может этими ресурсами наиболее рачительно распорядиться.

Это, конечно, требует решения застарелых проблем с эффективностью, с производительностью, пересмотра круга проектов, которые имеет смысл реализовывать, этим этот период и сложен. Подобные меры окупятся.

Многие страны через это проходили, прежде чем добились устойчиво низкой инфляции и тех преимуществ, которые дает низкая инфляция, в том числе доступной рыночной ипотеки, доступных кредитов для бизнеса. И жесткая денежно-кредитная политика в наших условиях не противоречит тем задачам развития экономики, над которыми сейчас работает правительство, она делает это так, чтобы все усилия не ушли в свисток, не ушли в инфляцию, а работали именно на рост экономики.

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ защищает зарплаты, пенсии, пособия и сбережения от роста цен, а высокая инфляция может быть выгодна только такому бизнесу, чьи товары граждане будут вынуждены покупать в любом случае.

💡Э.Набиуллина, 31.10.2024, Москва, Госдума