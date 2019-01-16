«Наташа, расскажи об основных признаках дробления. Как ты их видишь?»

1. У некоторых компаний или у всех, кроме главного участника, нет основных средств, сотрудников, офиса, помещений для осуществления своей основной деятельности, хотя по правилам делового оборота всё это или что-то должно быть.

2. Разделение бизнеса на несколько юрлиц (и ИП) повлияло на финансовые результаты бизнеса. Было одно юрлицо, у него была выручка N рублей, стало несколько юрлицо, у него выручка стала N-M рублей.

3. Участники и руководители компаний группы связаны между собой родственными или иными тесными узами (друзья, бывшие сотрудники, дальние родственники). При этом часть таких руководителей в реальности не только не руководит своими компаниями, но даже не в курсе, чем они занимаются.

4. Одна или несколько компаний группы в отсутствие других (другой) не сможет вести финансово-хозяйственную деятельность. Да, этот признак мы недавно разбирали в рубрике #мспсудится.

5. Бенефициары группы перекладывают расходы компаний с одной на другую или осуществляют платежи друг за друга. Если руководитель компании независим от мнения третьих лиц, то он не будет платить за кого-то. Или одна компания отразила операцию, например, по покупке, а вторая не отразила зеркально продажу. Или заемные средства в учете получателя займа отражены, а у займодавца – нет.

6. Новые компании создаются незадолго до резкого изменения объемов продаж или производства, выручки или числа сотрудников. Очевидно, что это делается для того, чтобы перенести часть выручки на новые компании. И цель понятна: притормозить деятельность компании, достигшей лимита по одному или нескольким ограничивающим право применения спецрежима показателям.

7. Движение товаров есть, а документов нет. Или документы есть, а движения товаров нет. Это же относится к услугам и работам.

8. Сотрудники между компаниями перемещаются без улучшения у них условий труда и без изменения объема должностных обязанностей.

9. Одна вывеска, один сайт, один телефон для связи. На сайте указано, что основная компания обладает человеческими ресурсами для выполнения задач в количестве Х сотрудников, однако в РСВ и других отчетах показывает Х-М сотрудников.

10. Одни покупатели, одни поставщики или одна компания группы покупает у другой компании группы. Или разделение покупателей/поставщиков происходит между компаниями группы в зависимости от того, какую систему налогообложения применяет контрагент.

А теперь давайте проверим, знаете ли вы, какова особенность всех этих признаков. Что такое должно быть, чтобы группа была признана одним хозяйствующим субъектом? А то пишу, пишу, а желающих поговорить о том, дробление у них или разделение все больше. И все, кто по ходит, как в первый раз слышат от меня эту важную деталь.

Какая она? Что это?