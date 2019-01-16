Основные признаки дробления бизнеса глазами ФНС

В комментариях к одной из недавних публикаций были упомянуты 17 признаков дробления бизнеса.

Эти признаки бродят по интернету в разном виде, однако первоисточник у них вот здесь: Письмо ФНС России от 11.08.2017 за № СА-4-7/15895@.

В качестве доказательств, свидетельствующих о применении схемы дробления бизнеса, ФНС предлагает в ходе налоговой проверки устанавливать обстоятельства сего.

Привожу вольный перевод на предпринимательский язык, чтобы было легче читать канцелярский язык налоговиков:

один производственный процесс поделен на несколько юрлиц, применяющих спецрежим вместо применения одной компанией общей системы налогообложения, после дробления на несколько организаций налоговые обязательства уменьшились или почти не изменились при расширении в целом всей хозяйственной деятельности, выгодоприобретателями схемы является один налогоплательщик (его участники и/или должностные лица, а также те, кто фактически управляет деятельностью), участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности, создание участников схемы в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед расширением производственных мощностей и/или увеличением численности персонала, несение расходов участниками схемы друг за друга, прямая или косвенная взаимозависимость (аффилированность) участников схемы дробления бизнеса (родственные отношения, участие в органах управления, служебная подконтрольность и т.п.), формальное перераспределение между участниками схемы персонала без изменения их должностных обязанностей, отсутствие у подконтрольных лиц, принадлежащих им основных и оборотных средств, кадровых ресурсов, использование участниками схемы одной вывески, обозначения, контактов, сайта, фактического места нахождения помещений, счета в одном банке, одна ККМ на всех, один терминал на всех, единственным поставщиком или покупателем для одного участника схемы дробления бизнеса может являться другой ее участник, либо поставщики и покупатели у всех участников схемы являются общими, фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами, одна на всех бухгалтерская, юридическая и кадровая службы, подбор персонала осуществляется в одном месте, поиск и работу с поставщиками ведет кто-то один, логистика одна, один представитель в госорганах и в коммуникациях с контрагентами, показатели для применения спецрежимов близки к лимитам, ограничивающим право применения спецрежима (лимит выручки, стоимости ОС, количества сотрудников, площади и т.п.), данные бухгалтерского учета налогоплательщика с учетом вновь созданных организаций могут указывать на снижение рентабельности производства и прибыли, распределение между участниками схемы поставщиков и покупателей происходит исходя из применяемой ими системы налогообложения.

Ну и еще раз напомню, что при наличии одного из признаков вам не страшно обвинение в дроблении бизнеса с целью ухода от налогов. Сотрудники налоговой службы изучают всю деятельность компании (ну, должны изучить) и в качестве доказательств берут совокупность признаков, указывающих на…