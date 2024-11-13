Компания свободна в выборе поставщика, даже если цена на закупаемое ею сырье кому-то кажется завышенной

Инспекция доломалась до отношений компании с одним из поставщиков-юрлицом и поставщиком-ИП – мол, не поставляли они в реальности зерновые культуры налогоплательщику.

Весь 2020 год ИФНС проводила выездную проверку за 2016-2018 годы. Инспекторы обнаружили завышение цены на товар, нестыковки в заполнении товарно-транспортных документах, сотрудником спорного поставщика-юрлица является супруг поставщика-ИП, опрошенные сотрудники проверяемой компании не помнят, чьими силами поставлялся товар на склад налогоплательщика.

А что суд?

Все поставщики отразили поставку товара в своей отчетности, цены на зерно находились в пределах рыночных цен, а родственные связи между поставщиками и третьими лицами не влияют на правомерность заявленных вычетов по НДС и учет расходов налогоплательщика.

Итог: трижды поддержать налогоплательщика.

🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А49-4217/2022 (Пензенская область)

Мой комментарий: завышенная цена на товар (сырье, услуги, работы) – не всегда означает, что у вас возникла необоснованная налоговая выгода. Только если документы кривые, поставщик не отразил операцию в своей отчетности, отказывается от факта руководства компанией, применяет спецрежим, вот тогда у ИФНС есть все шансы убрать расходы на «мутную» операцию. И если у вас нет следов каких-то иных договоренностей, кроме реальной поставки, то суд поддержит вас. Главное – дожить до этого чудесного момента.