Наталья Горячая
Налоговые изменения 2025

С 1 января 2025 года вводится НДС для упрощенцев. Но моя бизнес-модель не переживет повышения налоговой нагрузки. Как быть?

У меня нет лекарства от этой болезни. Правда. Я не знаю, как быть тем, у кого бизнес приносит 5-7 или 10% прибыли. Но такой вопрос звучит все чаще.

Можно пойти по такому пути: НДС - налог косвенный, он не зависит от того, какая у вас прибыль. НДС — надбавка к стоимости товара, работы, услуги. Так добавьте. Поднимите цену на свои товары, работы или услуги и посмотрите, как отреагирует на это покупатель. Я не знаю, как иначе справиться с этой напастью. Правда.

Вы можете:

  • разделить бизнес на несколько юрлиц, которые формируют выручку до 60 млн. руб. каждое. Но разделение , в отличие от дробления, несет за собой дополнительные расходы, предоставление дополнительных прав руководителям подразделений, поэтому это не всякий может себе позволить,

  • перевести свой бизнес с юрлица на ИП, чтобы хоть в чём-то получить экономию или удобство (простоту),

  • закрыть неприбыльное направление бизнеса,

  • поменять точку прибыли,

  • изменить вид деятельности на тот, который подпадает под действие статьи 146 или 149 НК РФ,

  • перейти на агентскую схему ведения дел,

  • применить давальческую схему производства.

Читайте больше про обязанности упрощенцев с 1 января 2025 года в рубрике #мспвшоке.

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