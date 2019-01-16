С 1 января 2025 года вводится НДС для упрощенцев. Но моя бизнес-модель не переживет повышения налоговой нагрузки. Как быть?

У меня нет лекарства от этой болезни. Правда. Я не знаю, как быть тем, у кого бизнес приносит 5-7 или 10% прибыли. Но такой вопрос звучит все чаще.

Можно пойти по такому пути: НДС - налог косвенный, он не зависит от того, какая у вас прибыль. НДС — надбавка к стоимости товара, работы, услуги. Так добавьте. Поднимите цену на свои товары, работы или услуги и посмотрите, как отреагирует на это покупатель. Я не знаю, как иначе справиться с этой напастью. Правда.

Вы можете:

разделить бизнес на несколько юрлиц, которые формируют выручку до 60 млн. руб. каждое. Но разделение , в отличие от дробления, несет за собой дополнительные расходы, предоставление дополнительных прав руководителям подразделений, поэтому это не всякий может себе позволить,

перевести свой бизнес с юрлица на ИП, чтобы хоть в чём-то получить экономию или удобство (простоту),

закрыть неприбыльное направление бизнеса,

поменять точку прибыли,

изменить вид деятельности на тот, который подпадает под действие статьи 146 или 149 НК РФ,

перейти на агентскую схему ведения дел,

применить давальческую схему производства.

Читайте больше про обязанности упрощенцев с 1 января 2025 года в рубрике #мспвшоке.