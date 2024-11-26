Дробление в арендном бизнесе: неудачный опыт

Организационные, управленческие и правовые цели можно было бы достичь, только если ИП не был руководителем компании. Можно создать сколько угодно компаний, но одно физлицо не может в реальности управлять по-настоящему живыми юрлицами. Если вы можете управлять несколькими организациями, то либо вы – управляющий-ИП (или организация-управляющий), чьим бизнесом является именно управление организациями, либо вы в реальности управляете одним юрлицом. А маркетинговых целей в этом случае просто в реальности никаких не было. Некому доверить управление своим бизнесом? Тогда не плодите юрлица. Создавайте одно и им управляйте сами.