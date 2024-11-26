Дробление в арендном бизнесе: неудачный опыт

А что случилось?
Случилось объединение всех 10 юрлиц с бенефициаром-ИП, доначисление НДС и НДФЛ. Сделали это в результате выездной проверки, проведенной за 2026-2018 годы. Третья инстанция выдала свой вердикт в ноябре 2024 года.
А что суд?
Один адрес регистрации, один офис, кадровый состав, бухгалтерия, телефоны, электронная почта, банк. ИП предоставлял займы юрлицам и/или был поручителем, объединил объекты под одним брендом. Доказательств ведения самостоятельной деятельности суды трех инстанций не обнаружили.
Все созданные предпринимателем организации также находились на УСН 6%, однако в совокупности не могли применять данный режим налогообложения. Создание каждого нового юрлица приходилось на период, когда в ранее созданных юрлицах достигались лимиты выручки или стоимости основных средств.
🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А45-17834/2022 (Новосибирская область)
Что не так в схеме?
Организационные, управленческие и правовые цели можно было бы достичь, только если ИП не был руководителем компании. Можно создать сколько угодно компаний, но одно физлицо не может в реальности управлять по-настоящему живыми юрлицами. Если вы можете управлять несколькими организациями, то либо вы – управляющий-ИП (или организация-управляющий), чьим бизнесом является именно управление организациями, либо вы в реальности управляете одним юрлицом. А маркетинговых целей в этом случае просто в реальности никаких не было. Некому доверить управление своим бизнесом? Тогда не плодите юрлица. Создавайте одно и им управляйте сами.
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