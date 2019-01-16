Долги ИП могут взыскать с любого его счета

Деньги, находящиеся на любом из счетов индивидуального предпринимателя, могут быть взысканы как по требованиям, связанным с ведением бизнеса (в частности, задолженность по налогам), так и по иным требованиям.

Само по себе присвоение ОГРНИП записям о государственной регистрации физических лиц в качестве ИП не освобождает таких физических лиц от имущественной ответственности, предусмотренной статьей 24 ГК РФ.

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается гражданским процессуальным законодательством.

Статья 24 ГК РФ закрепляет полную имущественную ответственность физического лица независимо от наличия статуса индивидуального предпринимателя и не разграничивает имущество гражданина как физического лица либо как индивидуального предпринимателя.

Таким образом, не имеет значения то, для каких целей физическим лицом, имеющим статус индивидуального предпринимателя, открыт счет в кредитной организации. Денежные средства, находящиеся на любом из его счетов, могут быть предметом исполнительного производства как по требованиям, связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, так и по иным требованиям.

🎄Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина от 17.10.24 № 03-02-08/100947.