Маркетплейсы будут стучать о дроблении продавцов

Выявить дробление у офлайн бизнеса просто: вот тебе сайт, вот склад, вот менеджеры в офисе, вот телефон один на всех, вот одно пространство магазина, не разделенное стационарными перегородками...

А как найти тех, кто дробится в Интернете?

В преддверии запуска с начала 2025 года эксперимента по информационному обмену с налоговыми органами руководитель ФНС России Даниил Егоров провел встречу с руководством пяти крупнейших маркетплейсов: Wildberries, Оzon, ЯндексМаркет, Мегамаркет, Авито". Площадки будут передавать в ФНС информацию, необходимую для выявления и предотвращения схем "дробления" бизнеса. Передача информации в налоговые органы о рисках "дробления" бизнеса планируется только о тех продавцах, в отношении которых выявлены критерии дробления бизнеса.

В общем, продавцам на Озоне и WB приготовиться. И куда подадутся наставники и тренеры по взрывному росту продаж на маркетплейсах?