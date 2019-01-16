Запрет, налагаемый условиями договора, помог отбиться от обвинения в дроблении

Для соблюдения требований дилерских договоров с импортером, запрещающих установку дополнительного оборудования и вмешательство в конструкцию автомобиля, автодилер обзавелся двумя связанными индивидуальными предпринимателями.

Налоговая инспекция расценила действия группы как дробление в целях ухода от налогов. Ведь у проверяемой компании и двух ИП был один адрес, один вид деятельности, один телефон и доменное имя электронной почты. Один из двух ИП был неофициальным главбухом группы компаний. Но арендные отношения были, сдача имущества в аренду по рыночной цене имела место.

А что суд?

Да, оба ИП входили в группу компаний, о чем свидетельствует и совпадение телефонов, и IP-адресов, и места осуществления деятельности, но в этом нет умысла в получении необоснованной налоговой выгоды.

Далее рассуждает суд

группа компаний – это организационная структура, состоящая из нескольких юрлиц, объединенных в пределах одного хозяйственного объединения. С точки зрения юридической науки, группа компаний является совокупностью юрлиц, которые объединены общим контролирующим лицом (лицами), которое, в свою очередь, обладает возможностью руководить деятельностью других компаний, входящих в данную группу.

Группа компаний может быть сформирована по различным причинам, включая экономическую необходимость, стратегические цели, или для облегчения финансового управления. Кроме того, группы компаний могут использоваться для разделения легальных и финансовых обязательств между юрлицами или для минимизации рисков.

Горизонтальная группа компаний объединяет компании, работающие в одной или нескольких смежных отраслях. Такая группировка может быть создана для оптимизации расходов, совместного использования ресурсов или достижения синергии в бизнесе.

Конгломератная группа компаний объединяет компании, деятельность которых не связана напрямую между собой. Такие группы состоят из компаний, работающих в разных отраслях, с целью расширения благосостояния и диверсификации рисков.

Объединение нескольких компаний позволяет расширить ассортимент продуктов и услуг, предлагаемых группой, и обслуживать большее количество клиентов. Это также позволяет снизить издержки и повысить конкурентоспособность на рынке.

Группа компаний может использоваться для оптимизации налогообложения, когда различные юридические лица в группе применяют разные налоговые режимы, а также совершают внутригрупповые сделки для снижения налоговых обязательств и увеличения прибыли.

Таким образом, по общему правилу, организация деятельности путем разделения функций между различными организациями, входящими в одну группу, в том числе взаимозависимыми, не противоречит законодательству, в том числе налоговому, имеет цель создания эффективной экономической структуры и повышение конкурентоспособности на соответствующем рынке, оптимизацию налогообложения.

Организация бизнеса с использованием группы компаний относится к исключительной компетенции хозяйствующих субъектов и не может являться предметом налогового контроля в отсутствии признаков получения необоснованной налоговой выгоды.

Налогоплательщик в силу условий дилерских договоров с производителями автомобилей не вправе оказывать услуги и выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту не гарантийных автомобилей или автомобилей иных марок, не входящих в дилерское соглашение, установке дополнительного оборудования на новые автомобили с применением неодобренных и неоригинальных запасных частей. Спорные ИП сами закупали запчасти, имели уголок потребителя, вступали в споры, что подтверждается сведениями картотеки арбитражного суда.

Итог: трижды поддержать налогоплательщика.

🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А76-7791/2023 (Челябинск)