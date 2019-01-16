Штрафодобвыающая отрасль на подъеме: объем начисленных санкций бизнесу и гражданам побил рекорд

ФНС начислила гражданам и бизнесу за 10 месяцев 2024 года в 2.5 раза больше пеней и штрафов, чем за такой же период в 2023-м — 783 млрд рублей. Это исторический рекорд.

Каковы причины этого явления?

усиление контроля, увеличение ключевой ставки.

Ну и спасибо ЕНС за это.

Это результаты кампании государства по обелению бизнеса: более эффективные и выборочные проверки позволяют найти нарушителей, в том числе схемы с дроблением — как у блогеров.

Большая часть начисленного объема сложилась за счет пеней (они начисляются регулярно — например, за каждый день просрочки) — 735 млрд в этом году (против 243 млрд в прошлом). Практически всё остальное — штрафы.

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