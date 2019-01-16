Штрафодобвыающая отрасль на подъеме: объем начисленных санкций бизнесу и гражданам побил рекорд

Каковы причины этого явления?
усиление контроля,
увеличение ключевой ставки.
Ну и спасибо ЕНС за это.
Это результаты кампании государства по обелению бизнеса: более эффективные и выборочные проверки позволяют найти нарушителей, в том числе схемы с дроблением — как у блогеров.
Большая часть начисленного объема сложилась за счет пеней (они начисляются регулярно — например, за каждый день просрочки) — 735 млрд в этом году (против 243 млрд в прошлом). Практически всё остальное — штрафы.
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