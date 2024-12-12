Необычный случай: Волгоградская фемида встала на сторону налогоплательщика

Волгоградская ФНС сочла, что организация и существование пяти юрлиц было направлено только для извлечения налоговой выгоды. Схема дробления, выявленная в ходе выездной проверки за 2018-2020 год, сулила обществу 20 млн. руб. дополнительных расходов на налоги.

Основной вид деятельности – торговля медтехникой.

Козыри ФНС:

один учредитель на все 5 юрлиц,

бухгалтерию вел один бухгалтер, он же был учредителем одной из компаний группы,

установлены факты совместительства 4 физлиц,

один номер телефона,

одно место отправки отчетности,

одни виды деятельности,

в разные периоды времени организации располагались по одним адресам.

Но суд трижды поддержал компанию:

у каждой организации самостоятельный руководитель, который фактически управлял деятельностью;

собственные активы у каждой компании,

каждая организация несла расходы,

покупатели и поставщики разные,

имела место специализация,

договоры поставки и договоры займа между компаниями группы реально исполнены (займы возвращались, поставки оплачены),

выручка всех компаний росла, а в какой-то момент времени главная компания группы перешла на ОСН в связи с превышением лимита выручки.

🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А12-6833/2023