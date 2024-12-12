Необычный случай: Волгоградская фемида встала на сторону налогоплательщика

Волгоградская ФНС сочла, что организация и существование пяти юрлиц было направлено только для извлечения налоговой выгоды. Схема дробления, выявленная в ходе выездной проверки за 2018-2020 год, сулила обществу 20 млн. руб. дополнительных расходов на налоги.
Основной вид деятельности – торговля медтехникой.
Козыри ФНС:
один учредитель на все 5 юрлиц,
бухгалтерию вел один бухгалтер, он же был учредителем одной из компаний группы,
установлены факты совместительства 4 физлиц,
один номер телефона,
одно место отправки отчетности,
одни виды деятельности,
в разные периоды времени организации располагались по одним адресам.
Но суд трижды поддержал компанию:
у каждой организации самостоятельный руководитель, который фактически управлял деятельностью;
собственные активы у каждой компании,
каждая организация несла расходы,
покупатели и поставщики разные,
имела место специализация,
договоры поставки и договоры займа между компаниями группы реально исполнены (займы возвращались, поставки оплачены),
выручка всех компаний росла, а в какой-то момент времени главная компания группы перешла на ОСН в связи с превышением лимита выручки.
🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А12-6833/2023
Комментарии2
Вот тебе и совокупность козырей разбилась об реальную деловую цель. Молодцы. Поздравляю победивших. 👍
тут ещё и судью поздравить можно - молодец, разбирается в экономике! а не тупо подбирает статью которой "тебя промаркировать нужно"