Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

Необычный случай: Волгоградская фемида встала на сторону налогоплательщика

Дробление. Волгоградский налогоплательщик против местной ФНС.

Волгоградская ФНС сочла, что организация и существование пяти юрлиц было направлено только для извлечения налоговой выгоды. Схема дробления, выявленная в ходе выездной проверки за 2018-2020 год, сулила обществу 20 млн. руб. дополнительных расходов на налоги.

Основной вид деятельности – торговля медтехникой.

Козыри ФНС:

  • один учредитель на все 5 юрлиц,

  • бухгалтерию вел один бухгалтер, он же был учредителем одной из компаний группы,

  • установлены факты совместительства 4 физлиц,

  • один номер телефона,

  • одно место отправки отчетности,

  • одни виды деятельности,

  • в разные периоды времени организации располагались по одним адресам.

Но суд трижды поддержал компанию:

  • у каждой организации самостоятельный руководитель, который фактически управлял деятельностью;

  • собственные активы у каждой компании,

  • каждая организация несла расходы,

  • покупатели и поставщики разные,

  • имела место специализация,

  • договоры поставки и договоры займа между компаниями группы реально исполнены (займы возвращались, поставки оплачены),

  • выручка всех компаний росла, а в какой-то момент времени главная компания группы перешла на ОСН в связи с превышением лимита выручки.

🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А12-6833/2023

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