Что может говорить о формальном подходе при разделении бизнеса на несколько юрлиц?

Когда у одной или нескольких компаний группы нет реальной финансовохо-зяйственной деятельности, сотрудников, закупок, материально-технической базы, основных средств - это дробление.

Когда у юрлица руководитель не обладает самостоятельностью в принятии решений, перечень которых описан в профильном законе (для АО - об АО, для ООО - об ООО и т.п.) и уставе компании — это дробление.

Когда одна компания предоставляет заём другой компании и последняя при этом не возвращает тело займа и/или проценты по нему, когда компания не нуждается по факту в заемных средствах, но получает их — это дробление.

Когда чтобы удержаться на УСН или не платить НДС (это уже с 1 января 2025 года) индивидуальный предприниматель помогает своей супруге (или маме) зарегистрировать ИП , частично переводит деятельность на ИП этого родственника, при этом счастливый обладатель статуса ИП в реальности либо на даче капусту сажает, либо с детьми дома целыми днями — это дробление.

Чем опасен формальный подход к разделению бизнеса на несколько юрлиц?

Формализм обычно означает, что вы пытаетесь скрыть реальное состояние дел, то есть в реальности у вас один бизнес, но вы делаете вид, что у вас несколько компаний и всё это можно называть группой, холдингом, корпорацией - хоть горшком назови, но дробление останется таковым, если каждое из юрлиц (ИП) группы не обладает совокупностью признаков, указывающих на то, что оно может самостоятельно и независимо существовать.

Может ли каждое из ваших юрлиц существовать в отдельности от головного предприятия? От ответа на этот вопрос зависит успех в отстаивании своих законных интересов в суде.