Размещение социальной рекламы станет обязательным

Размещаете рекламу в интернете? 5% от её объема отдайте социальной рекламе. За плату или нет - это ваше дело.

В статью 10 закона о рекламы вносятся изменения, согласно которым заключение возмездных и безвозмездных договоров на распространение социальной рекламы будет обязательным в некоторых случаях:

1) для рекламораспространителей в пределах 5% годового объема распространяемой ими рекламы в интернете,

2) для владельцев информационных ресурсов и агрегаторов информации в пределах 5% от годового объема рекламы или в пределах 5%, соответствующих суммарному количеству пользователей.

12 декабря документ ушел в Совет Федерации.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

🎄Для любителей почитать первоисточник: законопроект за № 600974-8