Как разделиться, чтобы мои действия не признали дроблением?

Если создать несколько юрлиц и ИП неправильно, можно получить обвинение в злоупотреблении правами с целью остаться на спецрежиме или применять иные льготы, которые распространяются на МСП.

Граница между законным разделением и дроблением очень тонкая, ибо, с одной стороны, современное законодательство не запрещает создавать сколько угодно юрлиц, а с другой стороны, условия для ведения бизнеса при общей системе налогообложения таковы, что экономия на налогах это чуть ли не единственная цель, во имя которой предприниматели готовы регистрировать две, три и более компаний.

Разделяя бизнес на насколько юрлиц, владелец ставит перед собой цель сохранить активы и снизить риски их потерь, либо делает это потому, что управлять подразделениями бизнеса в разных регионах одному очень тяжело, а еще может быть так, что в каждом из подразделении он хотел бы найти мотивированного заместителя, которую предложит долю в бизнесе. Во всех описанных случаях разделение бизнеса на несколько юрлиц может быть гармонично и естественно. Создавать второе, третье или четвертое юрлицо нужно не тогда, когда лимит выручки или иного показателя, ограничивающего применение спецрежима, превышен, а когда отказ от создания нового юрлица может привести к потере контроля или создаст проблемы для сохранения активов.

Глядя на судебную практику по делам о дроблении, рекомендую провести внутри своей группы компаний аудит признаков, указывающих на самостоятельность и независимость каждой компании. Это может показаться непростым делом, но необходимо сделать. Если не знаете, как это делать, обращайтесь.

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