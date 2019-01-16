Инспекция ФНС не обязана возвращать налогоплательщику документы, изъятые у него в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия

У налогоплательщика сотрудником УФСБ произведено изъятие папок с документами (договоры, приложения, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения, доверенности, коммерческие предложения, бухгалтерские проводки и другие) за несколько лет, о чем составлен протокол обследования.

Далее эти документы попали в ИФНС для установления фактов нарушений налогового законодательства ряда организаций, в том числе и налогоплательщика, после чего была назначена выездная.

По окончании проверочных мероприятий налогоплательщик обратился в ИФНС с письмом, в котором просил возвратить изъятые документы. Инспекция отказала в возврате документов со ссылкой на то, что в рамках выездной проверки документы не изымались, их выемка не производилась.

Налогоплательщик потребовал от суда защиты своих прав и интересов, но не нашел там поддержки, и вот, почему.

Обязанность налогового органа по возврату документов налогоплательщику возникает при условии, что документы были затребованы у налогоплательщика в порядке ст. 93 НК РФ, либо изъяты в порядке ст. 94 НК РФ.

Положениями Федерального закона № 144-ФЗ, на основании которого действовал сотрудник УФСБ, не предусмотрен возврат налоговыми органами результатов оперативно-розыскной деятельности ни в ФСБ, ни проверяемому лицу.

Кроме того, налоговый орган в целях соблюдения прав налогоплательщика предлагал ему явиться в ИФНС для получения копий документов, а после неявки направил эти копии почтой. Таким образом, отметил суд, действиями налогового органа не были нарушены какие-либо нормы налогового законодательства, доводы налогоплательщика о недобросовестном поведении налогового органа и незаконном удержании им документов являются несостоятельными.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А49-319/2022