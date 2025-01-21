Сын за отца в ответе

Налоговая просила суд привлечь детей владельца к субсидиарной ответственности по долгам компании — отец возглавлял обанкротившуюся компанию. На привлечении к ответственности экс-директора компании настаивала ИФНС. Шутка ли: на кону 312 млн. рублей.

В ходе проверки ИФНС «наковыряла» уклонение от уплаты налогов с помощью фиктивных договоров субподряда. Укрытые от налогов деньги руководитель компании переводил на счета компании, руководила которой его жена, хотя экономических оснований для этих транзакций ФНС в ходе проверки не обнаружила. Суд счел, что именно эти действия руководителя компании привели к ее банкротству. Но это еще не все: супруги подарили сыновьям несколько объектов недвижимости и авто.

ФНС просила привлечь всех четверых к субсидиарной ответственности. Первая инстанция привлекла к ответственности только руководителя компании, а апелляция присовокупила и жену. Потом Верховный суд выделил требования к сыновьям в отдельный спор и направил на новое рассмотрение.

Во втором круге я выделила ключевое из решения суда:

часть отчужденного имущества вначале была передана генеральным директором и 100 % учредителем должника своей супруге, а затем уже она передала по договорам дарения и купли-продажи все дорогостоящее имущество в пользу своих двоих детей, каждый субъект гражданских прав волен свободно осуществлять права в своих интересах, но не должен при этом нарушать права и интересы других лиц.

Поэтому суд счел сделки по передаче имущества детям мнимыми. Итог: на детей повесили субсидиарку в сумме 93 млн.руб.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело А40-131425/2016