Изменился порядок начисления пеней для организаций

в течение первых 30 календарных дней (включительно) просрочки исполнения обязанности по уплате налогов – 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей в указанный период,
начиная с 31-го дня просрочки исполнения обязанности по уплате налогов по 90-й день (включительно) – 1/150 ключевой ставки Банка России, действующей в периоде,
начиная с 91-го дня просрочки исполнения обязанности по уплате налогов - 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей в этот период.
💡Для любителей почитать первоисточник: закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ
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